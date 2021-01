Perini si ferma: fallisce il cantiere degli yacht di lusso (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Tribunale di Lucca ha dichiarato fallito il cantiere viareggino specializzato negli yacht di lusso, Perini Navi. Bocciato, dunque, il piano di ristrutturazione del debito promosso dalla famiglia Tabacchi tramite la società Fenix. Quest'ultimo prevedeva l'impegno del fondo Blue Skye. Il Tribunale aveva successivamente dato una proroga per la presentazione del piano di rilancio. Ma non è bastato. Nominato curatore, Franco Della Santa. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Tribunale di Lucca ha dichiarato fallito ilviareggino specializzato neglidiNavi. Bocciato, dunque, il piano di ristrutturazione del debito promosso dalla famiglia Tabacchi tramite la società Fenix. Quest'ultimo prevedeva l'impegno del fondo Blue Skye. Il Tribunale aveva successivamente dato una proroga per la presentazione del piano di rilancio. Ma non è bastato. Nominato curatore, Franco Della Santa.

