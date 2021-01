“Per farsi perdonare...”, tra Ermito e Urtis accade l'imprevedibile. Avete notato il dettaglio? (Di domenica 31 gennaio 2021) In treno, in viaggio da Roma a Milano, viaggiano vicini Mario Ermito e Giacomo Urtis. Entrambi ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Ma, dopo diversi attriti tra loro, sembra essere tornato il sereno. Addirittura, come avevamo già anticipato, Urtis ha regalato un orologio a Mario Ermito. Pace fatta. Ed in treno lui stesso pubblica una storia su Instagram mostrando il regalo del fedelissimo amico. Urtis sorride. Quando gli telefoniamo non commenta, ma dice: “Stasera a Live non è la d'Urso penso che lo indosserà”. Sicuramente nel corso della puntata ai follower del chirurgo delle star non passerà inosservato il dettaglio al polso di Ermito. “Per farsi perdonare il buon Giacomo mi ha fatto un regalino. Molto sobrio”, dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) In treno, in viaggio da Roma a Milano, viaggiano vicini Marioe Giacomo. Entrambi ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Ma, dopo diversi attriti tra loro, sembra essere tornato il sereno. Addirittura, come avevamo già anticipato,ha regalato un orologio a Mario. Pace fatta. Ed in treno lui stesso pubblica una storia su Instagram mostrando il regalo del fedelissimo amico.sorride. Quando gli telefoniamo non commenta, ma dice: “Stasera a Live non è la d'Urso penso che lo indosserà”. Sicuramente nel corso della puntata ai follower del chirurgo delle star non passerà inosservato ilal polso di. “Peril buon Giacomo mi ha fatto un regalino. Molto sobrio”, dice ...

