Pensioni opzione donna | istruzioni Miur per domande dei docenti e ATA della scuola

(Di domenica 31 gennaio 2021) Il ministero dell’Istruzione ha rilasciato una nota ufficiale con leper le uscite dal mondodopo le proroghe delle misure Ape sociale e. Ecco le indicazioni per il personale scolastico ATA e per iche intendono andare in pensione il prossimo 1 settembre 2021 e che hanno raggiunto i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2020. Ultime novitàentro il 28 febbraio, ledelSi legge nella nota: “Con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. legge di bilancio 2021) sono state introdotte, fra l’altro, delle novità in materiastica ed in ...

...le adesioni a Progetto Donna Numeri significativi emergono dalla Direzione Centrale pensioni dell'INPS e testimoniano l'alta adesione registrata in Liguria per le iniziative di Quota 100 e... Nota opzione donna scuola, domande online entro il 7 dicembre. Per i dirigenti scolastici entro il 28 febbraio. CIRCOLARE Ministero