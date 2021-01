Pensioni Febbraio 2021: ecco cosa cambia, incredibile! (Di domenica 31 gennaio 2021) In Italia non ci saranno rivoluzioni per quanto riguarda il sistema Pensionistico nel 2021 nonostante le problematiche dovute al Covid hanno profondamente intaccato il sistema economico, e quindi anche quello relativo al welfare, ma l’esecutivo ha già apportato diversi cambiamenti già riscontrabili attraverso l’ultima legge di Bilancio. ecco le novità più importanti relative al sistema Pensioni valide per i prossimi mesi. Ape Sociale La legge di bilancio ha prorogato anche Ape Sociale, una forma di sostentamento economico erogato dall’INPS per chi ha almeno 63 anni e non percepisce già una pensione. Questa misura è rivolta in particolare a chi è disoccupato, invalido (almeno il 74%), addetti a mansioni considerabili gravose oppure chi è un caregivers da almeno 6 mesi, ossia chi assiste parenti ... Leggi su android-news.eu (Di domenica 31 gennaio 2021) In Italia non ci saranno rivoluzioni per quanto riguarda il sistemastico nelnonostante le problematiche dovute al Covid hanno profondamente intaccato il sistema economico, e quindi anche quello relativo al welfare, ma l’esecutivo ha già apportato diversimenti già riscontrabili attraverso l’ultima legge di Bilancio.le novità più importanti relative al sistemavalide per i prossimi mesi. Ape Sociale La legge di bilancio ha prorogato anche Ape Sociale, una forma di sostentamento economico erogato dall’INPS per chi ha almeno 63 anni e non percepisce già una pensione. Questa misura è rivolta in particolare a chi è disoccupato, invalido (almeno il 74%), addetti a mansioni considerabili gravose oppure chi è un caregivers da almeno 6 mesi, ossia chi assiste parenti ...

scuolainforma : Cedolino pensioni febbraio 2021: ci saranno delle trattenute? - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni febbraio 2021 in anticipo anche per il mese di febbraio 2021,… https://t.co… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni febbraio 2021 in anticipo anche per il mese di febbraio 2021,… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni febbraio 2021 in anticipo anche per il mese di febbraio 2021,… https://t.co… - antonellaa262 : Pensioni, Cassa integrazione e Naspi: ecco le date per i pagamenti del mese di febbraio 2021. #cassaintegrazione… -