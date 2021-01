Pavia | sorpreso al market a rubare Grana e salami

(Di domenica 31 gennaio 2021), 31 gennaio 2021 . Non è passato inosservato mentre prendeva dagli scaffali - frigorifero, nel reparto dei formaggi e salumi, ben quattro confezioni diPadano da un chilo ciascuna e un ...

Ultime Notizie dalla rete : Pavia sorpreso

IL GIORNO

Ma l'addetto alla sicurezza del supermercato lo ha bloccato e ha chiamato la polizia, intervenuta con una pattuglia della Volante, poco prima delle 20.30 di venerdì all'Esselunga di. Il ......degli indagati nell'ambito dell'operazione contro la 'Ndrangheta "Basso profilo" coordinata dalla Dda di Catanzaro che ha interessato anche le zone di Alessandria e. Lui si dicedi ...Quattro confezioni di Grana da un chilo ciascuna e un salame dello stesso peso nella borsa: il tunisino è stato fermato in tempo alle casse ...Ha patteggiato un anno di reclusione un trentatreenne cittadino salvadoregno finito nei guai domenica scorsa. L’uomo è stato processato in tribunale a Pavia in seguito a un episodio di resistenza a pu ...