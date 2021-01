(Di domenica 31 gennaio 2021) Finalmente il. Una delle notizie provenienti daidi Paulo Fonseca per il match contro il Verona, è ilin gruppo di Javier. Il fantasista argentino hato tra icon un post su Instagram nel quale ha espresso tutta la sua felicità: “Dopo l’intervento sono passati 174 giorni per tornare in gruppo.a chi mi è“. Foto: sito Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

infoitsport : Pastore festeggia la chiamata di Fonseca: “Grazie a chi mi è stato vicino” – FOTO - forzaroma : #Pastore festeggia la chiamata di #Fonseca: “Grazie a chi mi è stato vicino” – FOTO #ASRoma - Riccardo_ASR27 : @LAROMA24 Torna Pastore e festeggia, voglio vedere quanti minuti giocherà - Riccardo_ASR27 : RT @LAROMA24: FOTO - Instagram, Pastore festeggia il ritorno tra i convocati: 'Grazie a chi mi è stato vicino' #AsRoma - LAROMA24 : FOTO - Instagram, Pastore festeggia il ritorno tra i convocati: 'Grazie a chi mi è stato vicino' #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Pastore festeggia

è pronto a ricominciare, la Roma ora aspetta a che un segnale concreto sul campo.Comesento moltissimo la mancanza del popolo di Dio: uomini, donne e bambini che non sono certamente un pubblico di spettatori ma sono invece un popolo sacerdotale, profetico e regale. Come ...PERUGIA – Con la celebrazione eucaristica in cattedrale, la sera del 29 gennaio, si conclude la solennità del Santo patrono Costanzo, vescovo e martire, fondatore della comunità cristiana perugina. Il ...Lagnese inizierà il suo Ministero pastorale mercoledì 20 gennaio, giorno in cui si festeggia San Sebastiano ... varie famiglie ed ammalati, il Pastore della Chiesa evangelica Giovanni Traettino ...