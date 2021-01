Partono le vaccinazioni per gli over 80 nel Lazio | ecco come prenotarsi

(Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA – Nel Lazio partono le vaccinazioni rivolte alle persone con più di 80 anni. Sarà possibile prenotarsi da domani lunedì 1° febbraio e le somministrazioni prenderanno il via il prossimo lunedì 8 febbraio. Di seguito le dodici FAQ pubblicate su SaluteLazio.it. In cosa consiste il servizio?

infoitsalute : Partono le vaccinazioni per gli ultra-ottantenni: ecco la modalità di prenotazione - LoreSebastiani : La Lollo dice a #domenicain di essersi appena vaccinata. “Sono stata chiamata”. Ma in Lazio le vaccinazioni partono l’8 febbraio. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Partono vaccinazioni

Dal 15 febbraio quindile lettere per chi è nato nel 1941, dalla settimana dopo chi è nato nel 1946. Dal 1 marzo chiamiamo chi è nato nel 1940 e dall'8 marzo chi è nato nel '45. E così via, ...... il 70% della popolazione vaccinata entro settembre - ottobre 2021, il numero di... Infatti, gli espertidal presupposto che i vaccini anti Covid somministrati, non solo proteggono ...Vaccini anti-Covid, c'è chi corre. A sei settimane dall'avvio della vaccinazione in Israele, oltre tre milioni di cittadini hanno ricevuto la prima dose, pari all'incirca un ...Vaccini anti-Covid, c'è chi corre. A sei settimane dall'avvio della vaccinazione in Israele, oltre tre milioni di cittadini hanno ricevuto la prima dose, pari all'incirca un ...