Parma, Zirkzee atterrato in Italia. Arriva in prestito dal Bayern Monaco

Il Parma sta per per tesserare Joshua Zirkzee, olandese classe 2001 che arriverà in prestito dal Bayern Monaco. Il giocatore è sbarcato da poco in Italia. Domani effettuerà le visite mediche e l'iter generale e poi firmerà per la compagine emiliana.

