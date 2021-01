Parma, fatta per Bani. Ma se parte Alves c'è Vida (Di domenica 31 gennaio 2021) Parma - Affondo decisivo del Parma a poche ore dalla fine del mercato invernale. Dopo l'ufficializzazione di Dennis Man è stato definito con il Bologna l'arrivo in prestito oneroso con diritto di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 31 gennaio 2021)- Affondo decisivo dela poche ore dalla fine del mercato invernale. Dopo l'ufficializzazione di Dennis Man è stato definito con il Bologna l'arrivo in prestito oneroso con diritto di ...

sportli26181512 : Parma, fatta per Bani. Ma se parte Alves c'è Vida: Ai dettagli l'arrivo del giovane Kirkzee dal Bayern Monaco, che… - DrNDO : Seconda dose del vaccino fatta senza particolari effetti collaterali. #kongvscovid19 @ Ospedale Maggiore di Parma - Mousse81 : @OrsLuc_ In teoria lo deve riscattare e girare. A meno che non venga girata sul Parma la condizione di riscatto fat… - MomentiCalcio : Pillole di calciomercato con le trattative della notte: #Ounas-#Crotone ancora non è fatta, #Niang al #Genoa,… - Ftbnews24 : ??????Calciomercato Parma, è fatta per un difensore del Genoa: Fazio salta??? -