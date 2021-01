Papa Francesco scrive al presidente della “Fondazione Vassallo” (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Grazie per la Sua testimonianza“: così il Santo Padre scrive a Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo, in seguito al dono ricevuto del libro “La verità negata. Chi ha ucciso il sindaco Pescatore”. “È una grande emozione ricevere la missiva di Papa Francesco, perché le sue parole incidono forza e consapevolezza che la strada percorsa ed intrapresa è quella giusta”, sottolinea Dario Vassallo. Dopo la lettera del premier Giuseppe Conte alla famiglia di Angelo Vassallo in occasione del decennale della scomparsa del Sindaco Pescatore in cui chiedeva di fare “luce sull’efferato omicidio”, arriva inaspettato anche il messaggio direttamente dalla Città del ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Grazie per la Sua testimonianza“: così il Santo Padrea DarioAngelo, in seguito al dono ricevuto del libro “La verità negata. Chi ha ucciso il sindaco Pescatore”. “È una grande emozione ricevere la missiva di, perché le sue parole incidono forza e consapevolezza che la strada percorsa ed intrapresa è quella giusta”, sottolinea Dario. Dopo la lettera del premier Giuseppe Conte alla famiglia di Angeloin occasione del decennalescomparsa del Sindaco Pescatore in cui chiedeva di fare “luce sull’efferato omicidio”, arriva inaspettato anche il messaggio direttamente dalla Città del ...

Pontifex_it : La storia dell’evangelizzazione comincia con una ricerca appassionata del Signore che chiama e vuole stabilire con… - vaticannews_it : #29gennaio 'Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato' Messaggio di #PapaFrancesco per la… - vaticannews_it : #30gennaio #PapaFrancesco: chi non segue il Concilio non sta con la #Chiesa Approfondisci ???? - KRISKSB : @riccmaccioni @ricpuglisi Papa Francesco ha detto l'esatto contrario!??Dobbiamo,tutti,imparare a sorridere.Sai xké i… - SaverioSturm : 'parole, parole, parole': papa Francesco cita 'la grande Mina' per spiegare la differenza tra le parole dei farisei… -