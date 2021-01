Papa Francesco omaggia la 'grande Mina' e istituisce la Giornata dei Nonni (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Papa rende omaggio a Mina. Nel corso dell'Angelus ha parlato degli scribi che 'ripetevano tradizioni precedenti e leggi tramandate', 'ripetevano parole, parole, parole, come cantava - ha ricordato ... Leggi su leggo (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilrende omaggio a. Nel corso dell'Angelus ha parlato degli scribi che 'ripetevano tradizioni precedenti e leggi tramandate', 'ripetevano parole, parole, parole, come cantava - ha ricordato ...

Pontifex_it : La storia dell’evangelizzazione comincia con una ricerca appassionata del Signore che chiama e vuole stabilire con… - vaticannews_it : #29gennaio 'Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato' Messaggio di #PapaFrancesco per la… - vaticannews_it : #30gennaio #PapaFrancesco: chi non segue il Concilio non sta con la #Chiesa Approfondisci ???? - FScalmati : @Pontifex_it Diritto alla salute per tutti a partire dei più fragili. Grazie Papa Francesco - KattInForma : ???? Vatican News - Italiano Ascoltiamo la parola autorevole di Gesù, 31 gennaio 2021, Papa Francesco Angelus -