Papa Francesco istituisce la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, ecco quando

La Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani si terrà la quarta domenica di Luglio. Papa Francesco ha annunciato oggi, domenica 31 Gennaio, l'istituzione della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani che si terrà la quarta domenica di Luglio, in prossimità della festa dei Santi Gioacchino e Anna, i Nonni di Gesù. "I Nonni sono spesso dimenticati", ha detto il Papa, 84 anni, che ha presieduto la preghiera settimanale dell'Angelus dal Palazzo Apostolico in Vaticano. "La vecchiaia è un dono", ha detto. "I Nonni sono un anello di congiunzione tra le generazioni, trasmettono ai giovani l'esperienza di vita e di ..."

