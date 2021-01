Papa Francesco inventa la giornata mondiale dei nonni, la quarta domenica di luglio (Di domenica 31 gennaio 2021) I nonni tante volte sono dimenticati e non dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e trasmettere. Per questo ho deciso di istituire la giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio in prossimità della ricorrenza dei santi Gioacchino e Anna, nonni di Gesù, annuncia Bergoglio Leggi su firenzepost (Di domenica 31 gennaio 2021) Itante volte sono dimenticati e non dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e trasmettere. Per questo ho deciso di istituire ladeie degli anziani che si terrà in tutta la Chiesa ogni anno ladiin prossimità della ricorrenza dei santi Gioacchino e Anna,di Gesù, annuncia Bergoglio

