Papa Francesco 'Ho deciso di istituire la Giornata mondiale dei nonni' (Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA - "Ho deciso di istituire la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, sarà la quarta domenica di luglio, dedicata ai santi Gioacchino e Anna, nonni di Gesù". Lo ha detto Papa Francesco ... Leggi su gazzettadiparma (Di domenica 31 gennaio 2021) ROMA - "Hodiladeie degli anziani, sarà la quarta domenica di luglio, dedicata ai santi Gioacchino e Anna,di Gesù". Lo ha detto...

Pontifex_it : La storia dell’evangelizzazione comincia con una ricerca appassionata del Signore che chiama e vuole stabilire con… - vaticannews_it : #30gennaio #PapaFrancesco: chi non segue il Concilio non sta con la #Chiesa Approfondisci ???? - vaticannews_it : #29gennaio 'Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato' Messaggio di #PapaFrancesco per la… - vale_cittadin : RT @LorisCavallett1: Grazie Papa Francesco per averci anche oggi, in un tempo difficile, ricordato l’importanza degli anziani. Rilanciando… - rossanafrancio1 : RT @CiaoKarol: Papa Francesco all'Angelus: 'Gesù libera gli ossessi, la Sua parola opera quello che dice'. E cita la cantante Mina QUELLE… -