Papa Francesco “Ho deciso di istituire la Giornata mondiale dei nonni”

ROMA (ITALPRESS) – "Ho deciso di istituire la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, sarà la quarta domenica di luglio, dedicata ai santi Gioacchino e Anna, nonni di Gesù". Lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus, trasmesso in diretta streaming.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

