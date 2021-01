Papa Francesco cita Mina durante l’Angelus: “Gesù predica con autorità, scribi ripetevano parole, parole, soltanto parole” (Di domenica 31 gennaio 2021) Papa Francesco ha ricordato la cantante Mina durante l’Angelus domenicale. “Gesù predica con autorità propria, non come gli scribi che ripetevano tradizioni precedenti e leggi tramandate, ripetevano parole, parole soltanto parole – ha ricordato il Papa – come cantava la grande Mina“. durante l’Angelus il Papa ha anche deciso di istituire la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si terrà in tutta la Chiesa la quarta domenica di luglio, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021)ha ricordato la cantantedomenicale. “conpropria, non come glichetradizioni precedenti e leggi tramandate,– ha ricordato il– come cantava la grande“.ilha anche deciso di istituire la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si terrà in tutta la Chiesa la quarta domenica di luglio, in ...

vaticannews_it : #31gennaio #PapaFrancesco all' #Angelus : ascoltiamo la parola autorevole di Gesù, portando un Vangelo sempre con n… - vaticannews_it : #31gennaio #PapaFrancesco: a luglio la prima Giornata mondiale dei nonni e degli #anziani #Angelus ???? - vaticannews_it : #30gennaio #PapaFrancesco: chi non segue il Concilio non sta con la #Chiesa Approfondisci ???? - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Papa Francesco cita Mina durante l’Angelus: “Gesù predica con autorità, scribi ripetevano parole, parole, soltanto par… - maximone816 : RT @fattoquotidiano: Papa Francesco cita Mina durante l’Angelus: “Gesù predica con autorità, scribi ripetevano parole, parole, soltanto par… -