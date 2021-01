Pallamano, Mondiali maschili 2021: Danimarca campione del mondo, sconfitta 26-24 la Svezia (Di domenica 31 gennaio 2021) La Danimarca si laurea campione del mondo vincendo la finale dei Mondiali maschili di pallavolo disputati in Egitto. Vinto per 26-24 il derby scandinavo con la Svezia: una contesa sostanzialmente sempre in equilibrio, nella quale i danesi hanno dato la spallata decisiva soltanto a dieci minuti dalla fine. Dopo il 13-13 risultato a fine primo tempo sono stati decisivi due gol consecutivi di Jan Holm per il 23-21. A chiudere i discorsi ci ha poi pensato Mensha Larsen (24-21), con i danesi che sono poi riusciti a mantenere il cuscinetto di vantaggio fino alla fine. Secondo titolo mondiale dunque per la Danimarca, che bissa la vittoria ottenuta nel 2019 e si proietta come meglio non potrebbe verso le Olimpiadi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Lasi laureadelvincendo la finale deidi pallavolo disputati in Egitto. Vinto per 26-24 il derby scandinavo con la: una contesa sostanzialmente sempre in equilibrio, nella quale i danesi hanno dato la spallata decisiva soltanto a dieci minuti dalla fine. Dopo il 13-13 risultato a fine primo tempo sono stati decisivi due gol consecutivi di Jan Holm per il 23-21. A chiudere i discorsi ci ha poi pensato Mensha Larsen (24-21), con i danesi che sono poi riusciti a mantenere il cuscinetto di vantaggio fino alla fine. Secondo titolo mondiale dunque per la, che bissa la vittoria ottenuta nel 2019 e si proietta come meglio non potrebbe verso le Olimpiadi. SportFace.

Saranno Svezia e Danimarca, rispettivamente vittoriose su Francia e Spagna, a contendersi il trionfo nella ventisettesima edizione dei Mondiali di pallamano. L'inedita finale tutta scandinava andrà in scena domani al 'Cairo Stadium Sports Hall'. La Svezia, quattro volte iridata, torna dopo vent'anni a guadagnarsi l'accesso all'...

