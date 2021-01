Pallamano, Mondiali 2021: la Spagna chiude al terzo posto, Francia sconfitta 35-29 (Di domenica 31 gennaio 2021) Giornata di finali ai Mondiali di Pallamano 2021, che è iniziata con la gara che ha assegnato la medaglia di bronzo, in cui la Spagna ha sconfitto la Francia per 35-29, in una partita che ha visto gli iberici partire molto forte, con un parziale iniziale di 4-0. I transalpini, molto imbambolati, hanno in più occasioni toccato anche il -5, salvo poi accorciare sul finale di frazione, chiusa sul 16-13 in favore di Raul Entrerrios e compagni. Nella ripresa la Francia ha poi ridotto il gap fino al -1 (15-16) non riuscendo però ad acciuffare il pareggio, con la Spagna che ha pian piano ripristinato il proprio vantaggio, allungando sul +6 in due occasioni, toccando anche il +7, quando il tabellone segnava il 32-25. Nel finale i ragazzi allenati da Jordi Ribera hanno dunque ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Giornata di finali aidi, che è iniziata con la gara che ha assegnato la medaglia di bronzo, in cui laha sconfitto laper 35-29, in una partita che ha visto gli iberici partire molto forte, con un parziale iniziale di 4-0. I transalpini, molto imbambolati, hanno in più occasioni toccato anche il -5, salvo poi accorciare sul finale di frazione, chiusa sul 16-13 in favore di Raul Entrerrios e compagni. Nella ripresa laha poi ridotto il gap fino al -1 (15-16) non riuscendo però ad acciuffare il pareggio, con lache ha pian piano ripristinato il proprio vantaggio, allungando sul +6 in due occasioni, toccando anche il +7, quando il tabellone segnava il 32-25. Nel finale i ragazzi allenati da Jordi Ribera hanno dunque ...

lamortevito : La Spagna ha battuto la Francia (35-29) e si è presa la medaglia di bronzo ai Mondiali di Pallamano. #Egypt2021 #Handball #Hispanos - sportface2016 : #pallamano #Egypt2021, oggi in tv la finale #Danimarca-#Svezia: ecco canale, orario e come vederla - SkySport : Svezia-Danimarca, atto finale del Mondiale su Sky - LiaCapizzi : Una rivalità poco gentile. Danimarca contro Svezia non può mai essere una partita qualsiasi, figuriamoci se è la fi… - sportli26181512 : Mondiali pallamano, Svezia-Danimarca si giocano il titolo in diretta su Sky Sport: In Egitto la pallamano assegna i… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Mondiali Mondiali di pallamano: la finale è Svezia - Danimarca

Saranno Svezia e Danimarca , rispettivamente vittoriose su Francia e Spagna , a contendersi il trionfo nella ventisettesima edizione dei Mondiali di pallamano . L'inedita finale tutta scandinava andrà in scena domani al 'Cairo Stadium Sports Hall'. La Svezia , quattro volte iridata , torna dopo vent'anni a guadagnarsi l'accesso all'...

Svezia e Danimarca finaliste del mondiale Ko Francia e Spagna

Sarà Danimarca - Svezia la finale dei mondiali di pallamano, domani alle 17.30 al Cairo . I campioni del mondo della Danimarca hanno eliminato i campioni d'Europa della Spagna nella semifinale più attesa decisa neanche a dirlo dal ...

Mondiali pallamano, Svezia-Danimarca per la storia: una finale inedita LIVE su Sky Sport Sky Sport Pallamano, Mondiali 2021: la Spagna chiude al terzo posto, Francia sconfitta 35-29

Giornata di finali ai Mondiali di pallamano 2021, che è iniziata con la gara che ha assegnato la medaglia di bronzo, in cui la Spagna ha sconfitto la Francia per 35-29, in una partita che ha visto gli ...

Pallamano, finale Mondiali Egitto 2021 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Danimarca-Svezia

Pallamano, oggi in tv la finale dei Mondiali maschili di Egitto 2021: ecco canale, orario e diretta streaming della sfida Danimarca-Svezia.

Saranno Svezia e Danimarca , rispettivamente vittoriose su Francia e Spagna , a contendersi il trionfo nella ventisettesima edizione deidi. L'inedita finale tutta scandinava andrà in scena domani al 'Cairo Stadium Sports Hall'. La Svezia , quattro volte iridata , torna dopo vent'anni a guadagnarsi l'accesso all'...Sarà Danimarca - Svezia la finale deidi, domani alle 17.30 al Cairo . I campioni del mondo della Danimarca hanno eliminato i campioni d'Europa della Spagna nella semifinale più attesa decisa neanche a dirlo dal ...Giornata di finali ai Mondiali di pallamano 2021, che è iniziata con la gara che ha assegnato la medaglia di bronzo, in cui la Spagna ha sconfitto la Francia per 35-29, in una partita che ha visto gli ...Pallamano, oggi in tv la finale dei Mondiali maschili di Egitto 2021: ecco canale, orario e diretta streaming della sfida Danimarca-Svezia.