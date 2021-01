Padula | arrivano le telecamere di “C’è posta per te” | la storia di Francesco e mamma Anna

Leggi su anteprima24

(Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Ledel programma di Maria De Filippi, “C’èper te“, sono arrivate ain provincia di Salerno. A mandare l’invito per partecipare alla trasmissione di Maria de Filippi su Canale 5 è stata ladi, la signora. Dopo un periodo non felice, fatto di continui litigi con il marito, il quale si è reso protagonista di pesanti insulti, anche in presenza di altre persone, la donna ha deciso di andare via di casa. Dopo tale decisione,, il terzo dei quattro figli, non ha voluto più sapere nulla della. Un silenzio lungo cinque anni. La signora si è affidata alla trasmissione di Canale 5 per ricucire un rapporto tra madre e figlio. “Non sono più ...