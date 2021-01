Orobie Skyraid | la competizione internazionale ritorna dopo undici anni di assenza

(Di domenica 31 gennaio 2021) A distanza didall’ultima edizione, l’tornerà ad animare le nostre montagne. La, nata nel 2005 in seguito al record di percorrenza del Sentiero dellefissato da Mario Poletti, sarà di scena il prossimo 24 luglio riportando gli specialisti internazionali dello skyrunning ai piedi di alcune delle principali vette bergamasche. Disegnato dal presidente di Fly-Up Sport, il percorso prenderà il via dalla piazza del Comune di Ardesio e raggiungerà il centro sportivo di Valbondionecinquantasei chilometri di gara e 3.800 metri di dislivello. “Nulla si crea nulla si distrugge, tutto si trasforma – ha sottolineato Poletti citando Lavoisier -. I tempi ci sembrano maturi per parlare di un ritorno di...

si rifà il look e, dopo alcuni anni di stop, diventa 'International' e torna a portare lustro alle montagne bergamasche. Gli sforzi organizzativi della Fly - Up Sport sono cominciati ...