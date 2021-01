Ornella Vanoni: “Avrei voluto fare l’ estetista, niente di più”, paure e dolori del passato (Di domenica 31 gennaio 2021) Simbolo di un’era e di uno stile musicale, Ornella Vanoni è un’indiscussa icona italiana: “Avrei voluto fare l’ estetista, niente di più”, paure e dolori del passato, cos’ha raccontato “Avrei voluto fare l’ estetista, niente di più”, paure e dolori del passato di Ornella Vanoni (fonte getty)Nata a Milano nel 1934, è una delle voci italiane più celebri, iconiche e indimenticabili della musica. Una carriera tanto straordinaria da non poter essere racchiusa in un paragrafo. Ornella Vanoni è un simbolo, una delle ... Leggi su altranotizia (Di domenica 31 gennaio 2021) Simbolo di un’era e di uno stile musicale,è un’indiscussa icona italiana: “l’di più”,del, cos’ha raccontato “l’di più”,deldi(fonte getty)Nata a Milano nel 1934, è una delle voci italiane più celebri, iconiche e indimenticabili della musica. Una carriera tanto straordinaria da non poter essere racchiusa in un paragrafo.è un simbolo, una delle ...

francescactf : RT @carrarofabio69: E pensare che la canzone più bella squalificata da #Sanremo fu “Amore bello” 1996 di Ornella #Vanoni che nella copertin… - carrarofabio69 : E pensare che la canzone più bella squalificata da #Sanremo fu “Amore bello” 1996 di Ornella #Vanoni che nella cope… - marcoluci1 : RT @fraversion: Renato Zero: “Ornella, mi concedi una piccola preghiera?” Ornella Vanoni: “Ave Maria!”. Ma come si fa a non amare @Ornella… - marcoluci1 : RT @borraccino_: 'Ci sono voluti tanti anni per diventare giovane, non mi prendo più sul serio. Voglio morire ridendo, allegra' Ornella V… - NethipEdien2000 : RT @tempoweb: #OrnellaVanoni fa impazzire #MaraVenier: scelofanalo! Gag a #DomenicaIn #31gennaio -