Ornella Vanoni a Domenica In: "Un anno chiusa in casa senza accendere la luce" (Foto) (Di domenica 31 gennaio 2021) Ornella Vanoni a Domenica In ha chiuso con la depressione, è voglia di vivere, è la felicità di avere la sua età, è ancora e sempre musica. La Vanoni ha superato il covid ma molto altro. Al telefono per lei c'è Renato Zero, le ricorda di prendere le vitamine, le fa mille complimenti, la Vanoni gli ricorda che è la sua trasmissione. Un'amicizia che dura da tanti anni. "Mi sento di essere una persona che ha fatto una carriera molto grande" dal teatro alle canzoni di grandi cantautori, un disco in America con i grandi jazzisti del mondo… "Insomma, ho sempre fatto delle cose belle. Sono molto soddisfatta e a questo punto della mia vita sono tranquilla". Non dormiva, aveva paura, era terrorizzata e adesso tutto è passato: "Sono lieve, mi occupo più degli altri che di me stessa adesso". Ha sofferto di ...

