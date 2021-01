Ora il sex toy lo attivi con un’app (Di domenica 31 gennaio 2021) Mistress Matisse è una attivista, sex worker, scrittrice, poetessa di Seattle che ha creato un nuovo lubrificante a base di cannabis: compatibile con i sex toys, il latex e vagina-friendly, non ha però odori ed è idrosolubile. Questa bella signora parla con disinvoltura anche delle sensazioni che le dà l’utilizzo dello strap-on. Per chi non lo sapesse, trattasi di cintura fallica composta da una imbragatura tendenzialmente di cuoio o latex – simile ad un paio di mutande – e un dildo che, fissato nello stesso punto dell’area genitale maschile, permette alle donne di avere “un pene in erezione”. Mica male eh? Lascio agli storici e ai critici d’arte tutto ciò che riguarda l’iconografia a riguardo, che risale alla notte dei tempi passando per le stampe erotiche giapponesi del periodo Edo. In tutti questi anni, lo strap-on è cambiato poco se non nella forma del dildo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Mistress Matisse è unasta, sex worker, scrittrice, poetessa di Seattle che ha creato un nuovo lubrificante a base di cannabis: compatibile con i sex toys, il latex e vagina-friendly, non ha però odori ed è idrosolubile. Questa bella signora parla con disinvoltura anche delle sensazioni che le dà l’utilizzo dello strap-on. Per chi non lo sapesse, trattasi di cintura fallica composta da una imbragatura tendenzialmente di cuoio o latex – simile ad un paio di mutande – e un dildo che, fissato nello stesso punto dell’area genitale maschile, permette alle donne di avere “un pene in erezione”. Mica male eh? Lascio agli storici e ai critici d’arte tutto ciò che riguarda l’iconografia a riguardo, che risale alla notte dei tempi passando per le stampe erotiche giapponesi del periodo Edo. In tutti questi anni, lo strap-on è cambiato poco se non nella forma del dildo che ...

