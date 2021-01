Oltre mezzo miliardo di euro | ecco il contratto di Messi che ha rovinato il Barcellona | cifre da fantascienza

(Di domenica 31 gennaio 2021) È stato definito "ilche hail". Ilè quello di Leodiper 4 anni. Questo è quanto incassa grazie all'accordo firmato a novembre 2017 e in scadenza il prossimo giugno. El Mundo ha avuto accesso al testo dell'accordo e ha divulgato lecon uno scoop che può segnare la rottura definitiva tree la società blaugrana. Questo perché è chiaro che c'è qualcuno che ha interesse a far pesare il tremendo impatto economico che ildell'argentino ha avuto sulle prosciugate casse delparagonandolo con gli esiti relativi degli ultimi anni sul piano sportivo. Un confronto che, in ...

IL DETTAGLIO Il contratto "di lavoro" garantisce a Messi oltre 61 milioni di euro a stagione ... gli hanno permesso di avere quasi 2 milioni e mezzo di euro. Non ha vinto la Champions League in questi ...