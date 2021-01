Oggi, un anno fa, l'Italia entrava in stato di emergenza. Ci rimarrà almeno fino al 30 aprile 2021 (Di domenica 31 gennaio 2021) il 31 gennaio 2020, il Governo dichiara lo stato di emergenza per rischio sanitario. E' la prima volta, era un anno fa. La misura viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Si rende infatti necessaria 'l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la ... Leggi su newsbiella (Di domenica 31 gennaio 2021) il 31 gennaio 2020, il Governo dichiara lodiper rischio sanitario. E' la prima volta, era unfa. La misura viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Si rende infatti necessaria 'l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la ...

