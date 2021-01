Oggi il tavolo di programma | alleati si interrogano su Italia viva Ancora tensione nel M5s

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Si riprendealle 9.30 a Montecitorio. Il mandato esplorativo affidato da Sergio Mattarella a Roberto Fico, dopo il primo giro di consultazioni alla Camera con le forze di "maggioranza" (uscente e potenziale, con il nuovo gruppo dei "responsabili" del Maie al Senato) partorisce per ora undi lavorotico che lo stesso presidente della Camera supervisionerà. Dagli incontri, spiega al termine del primo giro delle consultazioni, "è emersa la disponibilità comune a procedere con un confronto su temi e puntitici per raggiungere una sintesi" e quindi "ho promosso l'avvio di questo confronto per la mattinata di domani qui a Montecitorio"."In questi momenti serve un esecutivo forte", ammonisce Di Maio, ma la giornata, al di là delle consultazioni resta tesa anche nel Movimento 5 stelle, con i ...