Occulta il cadavere della madre per evitare lo sfratto

Leggi su yeslife

(Di domenica 31 gennaio 2021) La donna ha nascosto ilin un congelatore per 10 anni per celare il decesso al Comune. #DrHabib Review Police in Japan have arrested a woman after the body of her dead mother was discovered in a freezer in her flat. Yumi Yoshino, 48, said that she found her mother dead and hid L'articolo proviene da YesLife.it.