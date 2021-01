Nuovo flop per le proteste “liberal” in Russia. Navalny pronto ad essere sostituito dalla moglie? (Di domenica 31 gennaio 2021) Mosca, 31 gen – Altra giornata di manifestazioni non autorizzate in Russia promosse dal blogger anti-Putin Alexey Navalny, attualmente in custodia cautelare per violazione della libertà vigilata. Il numero dei dimostranti è considerevolmente inferiore rispetto alla settimana scorsa, con manifestazioni che vanno oltre il centinaio di partecipanti solo a Mosca, San Pietroburgo ed Ekaterinenburg. Un boomerang per gli organizzatori reclutare minorenni Dal punto di vista dell’ordine pubblico la gestione operata dalle forze di polizia russe è stata pressoché impeccabile. Nessun utilizzo eccessivo della forza, nemmeno a fronte delle violente provocazioni dei manifestanti che lo scorso sabato a Mosca avevano più volte effettuato pesanti lanci di oggetti verso gli agenti. Ma al tempo stesso è stata impedita la degenerazione degli scontri in guerriglia urbana e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 31 gennaio 2021) Mosca, 31 gen – Altra giornata di manifestazioni non autorizzate inpromosse dal blogger anti-Putin Alexey, attualmente in custodia cautelare per violazione della libertà vigilata. Il numero dei dimostranti è considerevolmente inferiore rispetto alla settimana scorsa, con manifestazioni che vanno oltre il centinaio di partecipanti solo a Mosca, San Pietroburgo ed Ekaterinenburg. Un boomerang per gli organizzatori reclutare minorenni Dal punto di vista dell’ordine pubblico la gestione operata dalle forze di polizia russe è stata pressoché impeccabile. Nessun utilizzo eccessivo della forza, nemmeno a fronte delle violente provocazioni dei manifestanti che lo scorso sabato a Mosca avevano più volte effettuato pesanti lanci di oggetti verso gli agenti. Ma al tempo stesso è stata impedita la degenerazione degli scontri in guerriglia urbana e ...

peppegas77 : #Eriksen #InterBenevento fino a 7 gg fa era un flop mondiale per la stampa, poi un gol su punizione (che segnava ch… - LOUISVMERCURY : voglio fare un nuovo video perché quello di ieri è stato un mega flop - lorenzo60833262 : RT @FranAltomare: Ripetiamo insieme: un prodotto praticamente nuovo e strapromosso che parte al 16% contro un programma che alla 35esima pu… - forzearmateeu : Un nuovo post (NUOVA APP PER GLI STATALI? / DAL FLOP DI IMMUNI, ALLA NUOVA APP PER TENERE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE… - ari11__ : RT @FranAltomare: Ripetiamo insieme: un prodotto praticamente nuovo e strapromosso che parte al 16% contro un programma che alla 35esima pu… -