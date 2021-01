Nuove proteste in Russia, quasi 3000 arresti: tra questi c’è anche la moglie di Navalny (Di domenica 31 gennaio 2021) Come previsto dopo i fatti del week end del 23-24 gennaio, in Russia molti cittadini si sono nuovamente riversati in piazza per protestare contro il Presidente Putin. Questa volta però le misure predisposte dal governo e dalla polizia sono state ben più dure chiuse strade, piazze, stazioni della metropolitana, traffico deviato, chiusi bar, negozi e ristoranti… Inoltre, il governo ha messo in guardia i cittadini per dissuaderli a partecipare, affermando che chiunque fosse stato fermato avrebbe rischiato di incappare in accuse gravi come partecipazione a disordini di massa, pena 8 anni di reclusione. 15 se si aggiungono episodi di violenza contro la polizia; ma sui canali social spuntano video di cariche violente da parte degli agenti. Nuove proteste in Russia Sono più di 35 le città che si sono attivate nelle ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Come previsto dopo i fatti del week end del 23-24 gennaio, inmolti cittadini si sono nuovamente riversati in piazza per protestare contro il Presidente Putin. Questa volta però le misure predisposte dal governo e dalla polizia sono state ben più dure chiuse strade, piazze, stazioni della metropolitana, traffico deviato, chiusi bar, negozi e ristoranti… Inoltre, il governo ha messo in guardia i cittadini per dissuaderli a partecipare, affermando che chiunque fosse stato fermato avrebbe rischiato di incappare in accuse gravi come partecipazione a disordini di massa, pena 8 anni di reclusione. 15 se si aggiungono episodi di violenza contro la polizia; ma sui canali social spuntano video di cariche violente da parte degli agenti.inSono più di 35 le città che si sono attivate nelle ...

