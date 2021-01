Nuove proteste in Russia per Navalny, oltre 5000 arrestati (Di lunedì 1 febbraio 2021) La polizia russa ha arrestato in oltre 35 città della Russia oltre 5mila attivisti che partecipavano alle proteste per chiedere la liberazione dell'oppositore Aleksej Navalny. Le manifestazioni sono cominciate sulla costa orientale, compresa la città di Vladivostok. Navalny, 44 anni, è stato arrestato il 17 gennaio al suo ritorno dalla Germania, dove era stato ricoverato in seguito a un tentativo di avvelenamento. Fermata e poi rilasciata anche la moglie Yulia. A Mosca le autorità hanno introdotto misure di sicurezza senza precedenti nel centro della città, chiudendo diverse stazioni della metropolitana vicino al Cremlino, deviando il traffico degli autobus e ordinando la chiusura di ristoranti e negozi.Lo staff di Navalny aveva chiesto che a Mosca la protesta si ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 1 febbraio 2021) La polizia russa ha arrestato in35 città della5mila attivisti che partecipavano alleper chiedere la liberazione dell'oppositore Aleksej. Le manifestazioni sono cominciate sulla costa orientale, compresa la città di Vladivostok., 44 anni, è stato arrestato il 17 gennaio al suo ritorno dalla Germania, dove era stato ricoverato in seguito a un tentativo di avvelenamento. Fermata e poi rilasciata anche la moglie Yulia. A Mosca le autorità hanno introdotto misure di sicurezza senza precedenti nel centro della città, chiudendo diverse stazioni della metropolitana vicino al Cremlino, deviando il traffico degli autobus e ordinando la chiusura di ristoranti e negozi.Lo staff diaveva chiesto che a Mosca la protesta si ...

