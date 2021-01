“Nove mesi di reclusione”. Il tribunale ha deciso, il rapper finisce in carcere. Ma è polemica sulla sentenza (Di domenica 31 gennaio 2021) Il cantante finisce nel mirino della bufera. Riflettori accesi sul contenuto dei twitter e delle canzoni del rapper di origini catalane Pablo Rivadulla Duro, in arte Pablo Hasél. E il suo nome potrebbe essere il primo tra i professionisti del genere musicale a scontare la pena in carcere. A confermare la condanna a Nove mesi e un giorno l’Audiencia Nacional, contro il parere del Pubblico Ministero. L’accusa è quella di delitti di apologia di terrorismo e ingiurie alla Corona e alle istituzioni dello Stato, così Pablo Hasél, con alle spalle una prima condanna avvenuta nel marzo del 2015 per reati analoghi a una pena inferiore a due anni, ma che all’epoca era riuscito a risparmiarsi l’entrata in prigione, non la fila liscia davanti agli occhi della giustizia. Per lui, la condanna è sancita. (Continua a ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Il cantantenel mirino della bufera. Riflettori accesi sul contenuto dei twitter e delle canzoni deldi origini catalane Pablo Rivadulla Duro, in arte Pablo Hasél. E il suo nome potrebbe essere il primo tra i professionisti del genere musicale a scontare la pena in. A confermare la condanna ae un giorno l’Audiencia Nacional, contro il parere del Pubblico Ministero. L’accusa è quella di delitti di apologia di terrorismo e ingiurie alla Corona e alle istituzioni dello Stato, così Pablo Hasél, con alle spalle una prima condanna avvenuta nel marzo del 2015 per reati analoghi a una pena inferiore a due anni, ma che all’epoca era riuscito a risparmiarsi l’entrata in prigione, non la fila liscia davanti agli occhi della giustizia. Per lui, la condanna è sancita. (Continua a ...

giaroun : RT @disinformatico: 1971/01/31. Missione Apollo 14. Gli occhi di tutto il mondo scientifico e non solo, sono puntatati sulla rampa di lanci… - disinformatico : 1971/01/31. Missione Apollo 14. Gli occhi di tutto il mondo scientifico e non solo, sono puntatati sulla rampa di l… - giaroun : RT @giaroun: 1971/01/31. Missione Apollo 14. Gli occhi di tutto il mondo scientifico e non solo, sono puntatati sulla rampa di lancio 39-A… - giaroun : 1971/01/31. Missione Apollo 14. Gli occhi di tutto il mondo scientifico e non solo, sono puntatati sulla rampa di l… - comis_william : @oggiscrivo Che il problema presentatosi in febbraio abbia sorpreso tutti ci sta. Che sei mesi, nove mesi e un anno… -