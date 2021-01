Niente Palazzo Chigi? Non ce ne sbarazziamo, indiscrezione da incubo: poltronissima (di governo) per Conte, lo scenario (Di domenica 31 gennaio 2021) Fiato sospeso per Giuseppe Conte, che mai come ora teme di essere fatto fuori dai giochi. Fiato sospeso, per il presunto avvocato del popolo, in attesa del termine dell'esplorazione di Roberto Fico, alla ricerca di una maggioranza che possa dare il là al Conte-ter. Ma il precedente della "caccia ai responsabili", per l'avvocato foggiano, pesa come un macigno: come ha fallito in quell'occasione, potrebbe fallire anche in questa. Eppure, come spiega il Corriere della Sera, "Conte non mostra una gran fretta di tornare a insegnare diritto privato a Firenze". Assolutamente no. Ammaliato dalla politica, vuole restarci dentro a tutti i costi. E sempre il quotidiano di Via Solferino rilancia un'indiscrezione clamorosa, che trova altre conferme: "Voci di Palazzo Chigi assicurano che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Fiato sospeso per Giuseppe, che mai come ora teme di essere fatto fuori dai giochi. Fiato sospeso, per il presunto avvocato del popolo, in attesa del termine dell'esplorazione di Roberto Fico, alla ricerca di una maggioranza che possa dare il là al-ter. Ma il precedente della "caccia ai responsabili", per l'avvocato foggiano, pesa come un macigno: come ha fallito in quell'occasione, potrebbe fallire anche in questa. Eppure, come spiega il Corriere della Sera, "non mostra una gran fretta di tornare a insegnare diritto privato a Firenze". Assolutamente no. Ammaliato dalla politica, vuole restarci dentro a tutti i costi. E sempre il quotidiano di Via Solferino rilancia un'clamorosa, che trova altre conferme: "Voci diassicurano che non ...

