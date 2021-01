Nicolò Zenga: parole amare dopo il confronto tra Andrea e Walter (Di domenica 31 gennaio 2021) Il confronto tra Andrea e il padre Walter ha attirato l’attenzione di tutto il web. Scopriamo quali sono state le parole di Nicolò Zenga. Qualche giorno fa, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha avuto luogo l’attesissimo confronto tra Andrea Zenga ed il celebre padre Walter. Tra il famoso allenatore ed i rispettivi figli L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 31 gennaio 2021) Iltrae il padreha attirato l’attenzione di tutto il web. Scopriamo quali sono state ledi. Qualche giorno fa, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha avuto luogo l’attesissimotraed il celebre padre. Tra il famoso allenatore ed i rispettivi figli L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LottiMonia : Sto Jacopo Zenga è come il padre va a lucrare sulle sofferenze di Andrea e Nicolò SCHIFO #domenicalive #gfvip #zenga #noneladurso #tzvip - Claudia06213965 : @ZengaNicolo Qualsiasi cosa tu dica sarà sempre poco in confronto a quello che @Zenga senior vi ha tolto. Va bene a… - BITCHYFit : Nicolò Zenga commenta l’incontro del fratello con il padre e lancia frecciatine - infoitcultura : Padre e fratello faccia a faccia al GF Vip: la reazione di Nicolò Zenga è immediata. E chiarissima - _DAGOSPIA_ : WALTER ZENGA? VIAGGIA IN PRIMA CLASSE MA HA L’ANIMA DA TERZA – IL FIGLIO NICOLÒ IN TACKLE... -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolò Zenga walter zenga? viaggia in prima classe ma ha l'anima da terza " il figlio nicolò in tackle...

Da golssip.it NICOLO' ZENGA 'Viaggiare in prima… ma avere l'animo da terza classe. Chi vuol capire, capisca! Rivedendo a mente fredda il confronto di ieri… vorrei dire che il primo cellulare è uscito nel 73.. ...

Grande Fratello Vip, Andrea in lacrime: "La sola ragione per cui è venuto qui". Terrificante accusa, umiliazione per Walter Zenga

Contro Zenga, per inciso, sono piovute le accuse anche del fratello di Andrea, Nicolò , con quale l'allenatore ha tagliato ogni rapporto. Entra nella casa, ma non da sola: il diktat "bestiale" di ...

Da golssip.it NICOLO''Viaggiare in prima… ma avere l'animo da terza classe. Chi vuol capire, capisca! Rivedendo a mente fredda il confronto di ieri… vorrei dire che il primo cellulare è uscito nel 73.. ...Contro, per inciso, sono piovute le accuse anche del fratello di Andrea,, con quale l'allenatore ha tagliato ogni rapporto. Entra nella casa, ma non da sola: il diktat "bestiale" di ...