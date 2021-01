Nicolò Zaniolo a C’è Posta Per Te: la cifra regalata ad Alessandro lascia tutti a bocca aperta (Di domenica 31 gennaio 2021) Nicolò Zaniolo a C’è Posta Per Te: la cifra regalata al giovane Alessandro e a suo padre Maurizio lascia tutti a bocca aperta, ecco i dettagli. C’è Posta per Te, Nicolò Zaniolo fa un generoso regalo ad Alessandro: la cifra lascia tutti a bocca apertaLa quarta puntata di C’è Posta Per te si è conclusa con una storia davvero da brividi, un ‘regalo’ per il diciottenne Alessandro. A scrivere al programma è Maurizio, marito della mamma di Alessandro, Monia, venuta a mancare qualche tempo fa a causa di una grave malattia. ... Leggi su altranotizia (Di domenica 31 gennaio 2021)a C’èPer Te: laal giovanee a suo padre Maurizio, ecco i dettagli. C’èper Te,fa un generoso regalo ad: laLa quarta puntata di C’èPer te si è conclusa con una storia davvero da brividi, un ‘regalo’ per il diciottenne. A scrivere al programma è Maurizio, marito della mamma di, Monia, venuta a mancare qualche tempo fa a causa di una grave malattia. ...

WittyTV : Nicolò Zaniolo e sua mamma Francesca dovranno aiutare Maurizio a far capire ad Alessandro quanto sia importante per… - ilfaroonline : Nicolò Zaniolo a C’è Posta per Te: cuore d’oro per Alessandro - RepSpettacoli : Nicolò Zaniolo a 'C'è posta per te' regala un sorriso: 'Conta su di me' - fiorellaqueen91 : RT @WittyTV: Quante emozioni questa sera! Abbiamo incontrato nel backstage di #CePostaPerTe Nicolò Zaniolo e sua mamma Francesca, sentite c… - fiorellaqueen91 : RT @CePostaPerTeOff: Una sorpresa davvero speciale per un grande tifoso della Roma come Alessandro: Nicolò Zaniolo e sua mamma Francesca! ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolò Zaniolo Zaniolo cuore d'oro a 'C'è Posta per Te'

'Sei il mio esempio e sono qui per regalarti un sorriso. Da ora conta su di me', ha detto Nicolò Zaniolo , protagonista a 'C'è Posta per Te', ad Alessandro, il ragazzo che 14 mesi fa ha perso la mamma per via di alcune metastasi cerebrali impossibili da operare. La madre Monia, prima di ...

C'è posta per te 2021: puntata 30 gennaio, streaming, Replica -

Ieri sera, sabato 30 gennaio 2021, è andata in onda una nuova puntata di C'è posta per te 2021 . Tra gli ospiti: Gianni Morandi e il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo insieme a sua madre Francesca. Tra le storie: quella di un matrimonio spezzato a causa di un tradimento ovvero la storia di Stephanie e Luca e quella di un mamma, Anna, che voleva ...

'Sei il mio esempio e sono qui per regalarti un sorriso. Da ora conta su di me', ha detto, protagonista a 'C'è Posta per Te', ad Alessandro, il ragazzo che 14 mesi fa ha perso la mamma per via di alcune metastasi cerebrali impossibili da operare. La madre Monia, prima di ...Ieri sera, sabato 30 gennaio 2021, è andata in onda una nuova puntata di C'è posta per te 2021 . Tra gli ospiti: Gianni Morandi e il calciatore della Romainsieme a sua madre Francesca. Tra le storie: quella di un matrimonio spezzato a causa di un tradimento ovvero la storia di Stephanie e Luca e quella di un mamma, Anna, che voleva ...