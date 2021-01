Nicole Kidman, il ritorno in tv dopo «The Undoing» (Di domenica 31 gennaio 2021) Un altro progetto, lo stesso mezzo. Nicole Kidman, cui Big Little Lies e The Undoing devono aver indotto un certo amore per la televisione, si è detta pronta a prendere le redini di una nuova produzione. Hope, adattamento televisivo di un omonimo film norvegese, che critica vuole essere tra i favoriti agli Oscar 2021, dovrebbe portare l’attrice a recitare su Amazon, nelle vesti duplici di protagonista e produttrice. Leggi su vanityfair (Di domenica 31 gennaio 2021) Un altro progetto, lo stesso mezzo. Nicole Kidman, cui Big Little Lies e The Undoing devono aver indotto un certo amore per la televisione, si è detta pronta a prendere le redini di una nuova produzione. Hope, adattamento televisivo di un omonimo film norvegese, che critica vuole essere tra i favoriti agli Oscar 2021, dovrebbe portare l’attrice a recitare su Amazon, nelle vesti duplici di protagonista e produttrice.

