"Nessuno ci detta la linea, ecco che governo voglio": Berlusconi terremota il centrodestra. E sul nome del premier... (Di domenica 31 gennaio 2021) Ora Silvio Berlusconi si smarca e spiega il suo piano. "L'Italia ha bisogno di un governo di alto profilo, con tutte le forze migliori del Paese e accantonando i conflitti e gli interessi di parte", spiega il leader azzurro. E ancora, aggiunge che "Nessuno in Forza Italia si fa dettare la linea da altri che non siano la nostra coscienza, i nostri valori, la nostra storia, l'impegno assunto con gli elettori". Così il Cavaliere in un'intervista al Corriere della Sera che può segnare una svolta in queste consultazioni. Per Berlusconi, insomma, un accordo è possibile: posizione in antitesi a quella di Giorgia Meloni, che chiede il voto, e a cui Matteo Salvini è solo un poco più incline. Berlusconi aggiunge che "purtroppo la risposta dei partiti della sinistra è quella di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Ora Silviosi smarca e spiega il suo piano. "L'Italia ha bisogno di undi alto profilo, con tutte le forze migliori del Paese e accantonando i conflitti e gli interessi di parte", spiega il leader azzurro. E ancora, aggiunge che "in Forza Italia si fare lada altri che non siano la nostra coscienza, i nostri valori, la nostra storia, l'impegno assunto con gli elettori". Così il Cavaliere in un'intervista al Corriere della Sera che può segnare una svolta in queste consultazioni. Per, insomma, un accordo è possibile: posizione in antitesi a quella di Giorgia Meloni, che chiede il voto, e a cui Matteo Salvini è solo un poco più incline.aggiunge che "purtroppo la risposta dei partiti della sinistra è quella di ...

GianniVezzani1 : RT @Libero_official: #Berlusconi si smarca e chiede 'un governo dei migliori'. E aggiunge: 'Nessuno in #ForzaItalia si fa dettare la linea'… - robreg1 : RT @Libero_official: #Berlusconi si smarca e chiede 'un governo dei migliori'. E aggiunge: 'Nessuno in #ForzaItalia si fa dettare la linea'… - vernez89 : @gipsylenu Ho letto di tutto su di lui nei giorni scorsi, pure gente che gli augurava infortuni perché a detta loro… - echenotizieoggi : RT @Libero_official: #Berlusconi si smarca e chiede 'un governo dei migliori'. E aggiunge: 'Nessuno in #ForzaItalia si fa dettare la linea'… - politicaal2G : RT @Libero_official: #Berlusconi si smarca e chiede 'un governo dei migliori'. E aggiunge: 'Nessuno in #ForzaItalia si fa dettare la linea'… -