(Di domenica 31 gennaio 2021) Nel Movimento 5sta succedendo ciò che i vertici avrebbero voluto evitare. Unatraalla ricerca di un posto nelche verrà. Lasciare tutto com’era avrebbe significato evitare scossoni e minacce di scissione che invece sono in corso. Quindi ecco che la fronda grillina, ufficialmente contraria al ritorno di Italia Viva in maggioranza, si organizza per avere un suo peso nella trattativa e argine il leader di Italia Viva. È chiaro che si potrebbe arrivare perfino a una spaccatura vera e propria dentro il mondo pentastellato se alcune di queste richieste non venissero recepite, ma intanto la riunione in programma questa mattina tra una ventina di deputati e senatori ribelli è stata annullata, secondo quanto riferito, a causa della fuga di notizie. Per adesso si è fermi alle minacce, mentre cresce ...

mimma50 : RT @HuffPostItalia: Nei 5 Stelle è guerra fra bande a caccia di posti nel Governo - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Nei 5 Stelle è guerra fra bande a caccia di posti nel Governo - Blackskorpion4 : RT @HuffPostItalia: Nei 5 Stelle è guerra fra bande a caccia di posti nel Governo - FprestaCs : Più che una vera banda mi pare una banda musicale... suonate il #Deprofundis... @M5S_Senato - AlexZan87 : Nei 5 Stelle è guerra fra bande a caccia di posti nel Governo -

Ultime Notizie dalla rete : Nei Stelle

... migliorare i servizi negli Spoke e rimettere l'ordine necessariovari livelli di gestione'. ... 'Sono sempre più convinto - sottolinea il parlamentare del Movimento 5- che sanità, lavoro ed ......il sindaco di Benevento chegiorni scorsi si era attivato per mettere su al Senato il gruppo dei Volenterosi, progetto poi naufragato - E così facendo hanno vinto senza il Movimento 5. In ...La mossa di Di Battista non causa valanghe. La presunta fronda grillina lavora per avere il giusto peso per digerire Renzi ...LA SPEZIA - Procede speditamente la trattativa per il passaggio dello Spezia Calcio da Gabriele Volpi, proprietario del club da una decina d'anni, a un fondo statunitense in cui comparirebbe anche la ...