Napoli zona gialla | maxi assembramento nelle strade della movida

Sono state 44 le persone sanzionate per la violazione delle disposizioni anti Covid nella sola notte di ieri a. I carabinieri, impegnati nei controlli nel quartiere Vomero, hanno setacciato le strade della movida sorprendendo assembramenti e ragazzi in strada senza mascherina elevando multe per un ...Emblematici i casi di Roma e. Il capoluogo partenopeo ieri ha registrato traffico in tilt e strade dello shopping piene. Migliaia di persone hanno affollato via Toledo e Vomero. Nel pomeriggio,...Fino a mezzanotte l'allerta ha un livello di criticità arancione sulla zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) dove i temporali potranno essere anche forti dando ...Prorogata di altre 24 ore l'allerta meteo in Campania: inizialmente valida fino alla mezzanotte di oggi, durerà dunque fino alla mezzanotte di domani lunedì 1° febbraio ...