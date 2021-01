Napoli, tutti negativi i tamponi degli azzurri: nessuna novità su Fabian Ruiz (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – tutti negativi i tamponi eseguiti alla squadra durante la giornata di ieri. Nella nota del Napoli manca il riferimento a Fabian Ruiz che però non si è ancora sottoposto al test. Saranno quindi tutti disponibili per la gara contro il Parma, eccezion fatta per lo spagnolo. Tutto in regola quindi per la gara di oggi. Gattuso non deve rinunciare a nessun altro calciatore a causa covid. Questi ormai è diventato un rischio nel nostro campionato. Da un giorno all’altro le convocazioni e le formazioni possono essere stravolte anche da un solo contagio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoeseguiti alla squadra durante la giornata di ieri. Nella nota delmanca il riferimento ache però non si è ancora sottoposto al test. Saranno quindidisponibili per la gara contro il Parma, eccezion fatta per lo spagnolo. Tutto in regola quindi per la gara di oggi. Gattuso non deve rinunciare a nessun altro calciatore a causa covid. Questi ormai è diventato un rischio nel nostro campionato. Da un giorno all’altro le convocazioni e le formazioni possono essere stravolte anche da un solo contagio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

