Napoli-Parma, rammarico D’Aversa: “Scamacca giocatore affermato. Penultimo posto? Ho la mia idea” (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Napoli torna a sorridere allo stadio 'Diego Armando Maradona' ai danni del Parma del patron Kyle Krause.Serie A, Napoli-Parma 2-0: Gattuso si prende il quarto posto, i ducali restano penultimiIl tecnico della formazione emiliana, Roberto D'Aversa, non soddisfatto della prestazione dei propri calciatori, è intervenuto ai microfoni di 'SkySport' nel post-partita del match giocato contro la compagine partenopea. Tanti i temi affrontati dal tecnico originario di Stoccarda, tra i quali spicca il nome di Gianluca Scamacca: "È un giocatore di cui si parla tanto, conosce il campionato italiano ed è affermato. Ma non è quello il discorso. Non vedo l’ora finisca il mercato, da mercoledì traccerò il gruppo. Io ho dato le indicazioni ma non sempre vengono ... Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021) Iltorna a sorridere allo stadio 'Diego Armando Maradona' ai danni deldel patron Kyle Krause.Serie A,2-0: Gattuso si prende il quarto, i ducali restano penultimiIl tecnico della formazione emiliana, Roberto D'Aversa, non soddisfatto della prestazione dei propri calciatori, è intervenuto ai microfoni di 'SkySport' nel post-partita del match giocato contro la compagine partenopea. Tanti i temi affrontati dal tecnico originario di Stoccarda, tra i quali spicca il nome di Gianluca: "È undi cui si parla tanto, conosce il campionato italiano ed è. Ma non è quello il discorso. Non vedo l’ora finisca il mercato, da mercoledì traccerò il gruppo. Io ho dato le indicazioni ma non sempre vengono ...

ZZiliani : #Lozano che anche in una serata grigia del Napoli funge da miccia sempre accesa nella difesa avversaria, ripiega a… - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliParma ?? - marioalbanese1 : RT @SkySport: Napoli-Parma, Gattuso: 'Rispetto De Laurentiis, ma mi ha deluso. Non mi sento a mio agio' - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @Daniele91Nap: Il Napoli gioca bene contro lo Spezia ma perde:Critiche Il Napoli gioca male ma vince contro il Parma: Critiche Travolg… -