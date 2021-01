Napoli-Parma: probabili formazioni, diretta tv e ultime dalla partita (Di domenica 31 gennaio 2021) Napoli-Parma è il primo posticipo della 20a giornata di Serie A. I padroni di casa di Gennaro Gattuso devono rispondere presente dopo il ko di Verona continuando, così, la corsa verso la Champions League. Gli ospiti di Roberto D’Aversa, invece, sperano di racimolare almeno un punto fondamentale nella corsa verso la salvezza che, per adesso, vede coinvolti con tutte le scarpe i gialloblù. Ecco le ultime dal match di oggi pomeriggio. Le dichiarazioni della vigilia Ecco le parole di Roberto D’Aversa, mister del Parma: “Non bisogna ragionare sul passato ma sulla nostra posizione di classifica che in questo momento ci vede retrocessi. Dobbiamo fare le cose senza assilli, ci sono difficoltà e se non affrontiamo le partite con “serenità”, non possiamo permetterci di compromettere le partite andando in campo con il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 gennaio 2021)è il primo posticipo della 20a giornata di Serie A. I padroni di casa di Gennaro Gattuso devono rispondere presente dopo il ko di Verona continuando, così, la corsa verso la Champions League. Gli ospiti di Roberto D’Aversa, invece, sperano di racimolare almeno un punto fondamentale nella corsa verso la salvezza che, per adesso, vede coinvolti con tutte le scarpe i gialloblù. Ecco ledal match di oggi pomeriggio. Le dichiarazioni della vigilia Ecco le parole di Roberto D’Aversa, mister del: “Non bisogna ragionare sul passato ma sulla nostra posizione di classifica che in questo momento ci vede retrocessi. Dobbiamo fare le cose senza assilli, ci sono difficoltà e se non affrontiamo le partite con “serenità”, non possiamo permetterci di compromettere le partite andando in campo con il ...

reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre Milano, Roma, Napoli, Parma, Torino: in tutto oltre 20 comuni italiani ha… - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - calciomercatoit : ??#Napoli - la gara con il #Parma è un crocevia per #Gattuso ??#CMITmercato - Calvin_ACM : RT @BestOfSerieA: ???? That's this Sunday's program! ? 12h30 | Spezia - Udinese ? 15h | Atalanta - Lazio Cagliari - Sassuol… - BestOfSerieA : ???? That's this Sunday's program! ? 12h30 | Spezia - Udinese ? 15h | Atalanta - Lazio Cagliari - S… -