Napoli-Parma, Politano: “Reazione importante dopo i tanti errori. Coppa Italia? Pensiamo gara dopo gara” (Di domenica 31 gennaio 2021) "Dovevamo vincere oggi, ora ci aspettano tante partite ravvicinate, tutte difficili. Pensiamo gara dopo gara. Ci confrontiamo ogni giorno guardando le partite".Così l'esterno d'attacco azzurro Matteo Politano a margine della vittoria maturata questa sera contro il Parma. Il giocatore, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", si è soffermato sull'importante risultato ottenuto questa sera dopo il ko nella finale di SuperCoppa contro la Juventus."Nell'ultimo match abbiamo fatto qualche errore, ma siamo stati bravi a reagire e a guardare avanti. Qui ci sono tanti giocatori forti, ci sono molte gare, il mister ha ampia scelto e noi cerchiamo di farci ... Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021) "Dovevamo vincere oggi, ora ci aspettano tante partite ravvicinate, tutte difficili.. Ci confrontiamo ogni giorno guardando le partite".Così l'esterno d'attacco azzurro Matteoa margine della vittoria maturata questa sera contro il. Il giocatore, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", si è soffermato sull'risultato ottenuto questa serail ko nella finale di Supercontro la Juventus."Nell'ultimo match abbiamo fatto qualche errore, ma siamo stati bravi a reagire e a guardare avanti. Qui ci sonogiocatori forti, ci sono molte gare, il mister ha ampia scelto e noi cerchiamo di farci ...

