Napoli-Parma oggi in tv, Sky o DAZN? Orario, canale e diretta streaming (Di domenica 31 gennaio 2021) Il programma di Napoli-Parma, gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Gli azzurri, che una settimana fa hanno perso in casa del Verona e in settimana hanno superato lo Spezia in Coppa Italia, vanno a caccia dei tre punti per dare un segnale forte. I ducali cercano il primo successo dal ritorno di D'Aversa. L'incontro, previsto oggi domenica 31 gennaio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l'evento con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine.

