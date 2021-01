Napoli - Parma, le pagelle: Elmas, il coraggio paga, 6,5; Cornelius non punge, 5 (Di lunedì 1 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 1 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - ZZiliani : #Lozano che anche in una serata grigia del Napoli funge da miccia sempre accesa nella difesa avversaria, ripiega a… - Piu_Europa : ?? #FREENAVALNY ?? +EUROPA -PUTIN ?? Milano, Roma, Napoli, Varese, Gallarate, Parma, Ferrara, Firenze, Siena, Avellin… - k_apolo_92 : Spezia 0 - 1 Udinese Atalanta 1 - 3 SS Lazio Cagilari 1 - 1 Sassuolo Crotone 0 - 3 Genoa SS Napoli 2 - 0 Parma AS R… - zazoomblog : Napoli - Parma finisce 2 - 0 - #Napoli #Parma #finisce -