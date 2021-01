Napoli-Parma, le formazioni ufficiali (Di domenica 31 gennaio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Napoli-Parma, calcio d’inizio alle 18.00 allo Stadio Maradona:Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso. Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Pezzella, Osorio, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, calcio d’inizio alle 18.00 allo Stadio Maradona:(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso.(4-3-3): Sepe; Conti, Pezzella, Osorio, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliParma ?? - reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre Milano, Roma, Napoli, Parma, Torino: in tutto oltre 20 comuni italiani ha… - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - GurzoBahri : RT @OfficialDuivel: Impossibile che almeno una fra Napoli e Roma possa perdere punti contro Parma e Verona oggi... - mkidj : RT @pisto_gol: Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 6pt in 12 partite-media 0.50-a 14 pt in 7 partite-media 2.0-gli stessi racc… -