Napoli-Parma, Koulibaly: "Crtitiche Gattuso? In campo ci andiamo noi, sappiamo quello che dobbiamo fare"

Parla Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del delicato momento della squadra e delle polemiche intorno a Gennaro Gattuso, soffermandosi sulla vittoria in Coppa Italia contro lo Spezia e sulla gara, in programma alle 18.oo allo Stadio 'Diego Armando Maradona', importante per provare a riportare entusiasmo e serenità nell'ambiente azzurro: "La vittoria con lo Spezia ha riportato un po' di serenità, siamo tornati a vincere dopo la sconfitta contro il Verona che è stata un po' pesante. Volevamo fare di più e vogliamo che la vittoria di giovedì sia un nuovo punto di partenza".

CLASSIFICA - "Il Napoli deve guardare avanti, alle prime della classifica. Se vogliamo raggiungere il nostro massimo livello dobbiamo guardare alle prime.

