Napoli-Parma, formazioni: Lozano, Petagna e Insigne nel tridente di attacco (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Napoli ha ufficializzato l’undici scelto per fronteggiare il Parma, alle 18, in campionato, al Maradona. Il modulo scelto da Gattuso è il 4-3-3. Tra i pali ci sarà ancora una volta Ospina. Davanti a lui, sulla linea difensiva, toccherà a Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Elmas, Demme e Zielinski. Il tridente di attacco sarà formato da Lozano, Petagna e Insigne. Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Lozano; Zielinski, Petagna, Insigne. All.: Gattuso Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Pezzella, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All.: D’Aversa L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilha ufficializzato l’undici scelto per fronteggiare il, alle 18, in campionato, al Maradona. Il modulo scelto da Gattuso è il 4-3-3. Tra i pali ci sarà ancora una volta Ospina. Davanti a lui, sulla linea difensiva, toccherà a Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Elmas, Demme e Zielinski. Ildisarà formato da(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme,; Zielinski,. All.: Gattuso(4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Pezzella, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All.: D’Aversa L'articolo ilsta.

