Napoli-Parma alle ore 18, le probabili formazioni: centrocampo a tre e panchina per Bakayoko? (Di domenica 31 gennaio 2021) Napoli e Parma scenderanno in campo questa sera alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Rino Gattuso e la squadra hanno un solo obiettivo, quello di portare a casa i tre punti. La partita è infatti decisiva per il futuro di Rino Gattuso il quale potrebbe essere esonerato in caso di una sconfitta. Il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 31 gennaio 2021)scenderanno in campo questa seraore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Rino Gattuso e la squadra hanno un solo obiettivo, quello di portare a casa i tre punti. La partita è infatti decisiva per il futuro di Rino Gattuso il quale potrebbe essere esonerato in caso di una sconfitta. Il L'articolo

reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre Milano, Roma, Napoli, Parma, Torino: in tutto oltre 20 comuni italiani ha… - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli-Parma, Osimhen in fase di rodaggio, per lui altro spezzone di gara - apetrazzuolo : REPUBBLICA - Napoli-Parma, Osimhen in fase di rodaggio, per lui altro spezzone di gara - napolimagazine : REPUBBLICA - Napoli-Parma, Osimhen in fase di rodaggio, per lui altro spezzone di gara -