Napoli-Parma 2-0, pagelle / Tra Gattuso e Adl finirà a mazzate, sono pur sempre emozioni (Di domenica 31 gennaio 2021) Napoli-Parma 2-0, le pagelle di Fabrizio d'Esposito e Ilaria Puglia. OSPINA. Il Real Parma tiene palla ma non tira mai, o quasi mai. E lui si diletta a perfezionare i rilanci con piedi e mani – 6 Ad ogni prova di ripartenza dal basso, un piccolo Meret, nel mondo, muore – 6 DI LORENZO. Si scuote dal suo torpore di queste settimane con un paio di buone giocate difensive, su Gervinho e Gagliolo. Il resto è poca roba – 6 Gli ci voleva un po' di riposo. Efficace sia su Gervinho che su Kurtic, anche se con qualche imprecisione – 6 MANOLAS. A livello di nervi, l'Ellenico forse è tra quelli che soffre di più la guerriglia tra il pazzotico padrone e il trainer al veleno. Dona un pallone succulento ai crociati, indi si fa pazziare in velocità dal solito Gervinho. Poi gli incubi finiscono, per fortuna sua e nostra – 5,5

