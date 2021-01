Napoli-Parma 2-0: la vittoria c’è, la prestazione no (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Napoli batte il Parma nella 20a giornata del campionato di Serie A. Decisive le reti di Elmas e Politano per battere gli emiliani, sempre più nella parti basse della classifica. vittoria tutto sommata meritata dai partenopei nonostante una prestazione non all’altezza. Napoli-Parma 2-0: che partita è stata? Non certamente una gara entusiasmante quella andata in scena al Diego Armando Maradona di Napoli. Decisive sono state le due giocate individuali di Elmas e Politano che permettono al Napoli di restare in piena zona Champions League. La prestazione dei partenopei è stata però deludente. La squadra allenata da Gattuso ha avuto serie difficoltà nell’imporre il suo gioco nonostante un avversario modesto. Il centrocampo si è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilbatte ilnella 20a giornata del campionato di Serie A. Decisive le reti di Elmas e Politano per battere gli emiliani, sempre più nella parti basse della classifica.tutto sommata meritata dai partenopei nonostante unanon all’altezza.2-0: che partita è stata? Non certamente una gara entusiasmante quella andata in scena al Diego Armando Maradona di. Decisive sono state le due giocate individuali di Elmas e Politano che permettono aldi restare in piena zona Champions League. Ladei partenopei è stata però deludente. La squadra allenata da Gattuso ha avuto serie difficoltà nell’imporre il suo gioco nonostante un avversario modesto. Il centrocampo si è ...

